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أطعمة للمسنات تقي من الإصابة بهشاشة العظام

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مصراوي Masrawy

أطعمة للمسنات تقي من الإصابة بهشاشة العظام

09:18 ص السبت 14 أكتوبر 2017

أطعمة للمسنات تقي من الإصابة بهشاشة العظام

أطعمة للمسنات تقي من الإصابة بهشاشة العظام

 كتب - مصراوي:

أوصت الجمعية الأوروبية للمسنات، النساء بعد فترة انقطاع الطمث بضرورة زيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتجنب خطر الإصابة بهشاشة العظام، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضحت الجمعية، أن هشاشة العظام أمر شائع ويؤثر على سيدة واحدة من بين كل 3 سيدات حول العالم، ونشرت نتائج أبحاثها اليوم الجمعة، في دورية Maturitas العلمية.

وأضافت أن الاستهلاك اليومي الموصى به من الكالسيوم بعد انقطاع الطمث يتراوح بين 700 و1200 ملليجرام يوميًا.

ونوهت الجمعية، إلى بيانات رسمية أميركية كشفت أن أقل من ثلث النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و71 عامًا يحرصن على تناول الحد اليومي الموصى به من الكالسيوم يوميًا.

وأشارت إلى أن الكالسيوم لابد أن يكون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي بداية من الطفولة إلى الشيخوخة، وأن النساء بحاجة إلى أن يصبحن أكثر وعيًا بأهمية الكالسيوم بالنسبة للصحة، وضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

ويتواجد الكالسيوم بكثرة في الحليب ومشتقاته مثل الجبن واللبنة واللبن الزبادي، بالإضافة إلى الخضراوات الورقية مثل السبانخ والملوخية والبروكولي واللفت والقرنبيط والملفوف.

ويتواجد أيضاً في المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز والبندق والكاجو والبقوليات مثل الحمّص والفول والفاصولياء، والبازلاء والعدس والبامية والبذور مثل عباد الشمس، إضافة إلى فاكهة التين، والمكملات الغذائية الموجودة بكثرة في الصيدليات.

وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، وتؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يقدر بنحو 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

وتسبب هشاشة العظام آلامًا قاسية وتورمًا في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.

 

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مصراوي Masrawy

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