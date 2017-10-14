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ارتفاع عدد ضحايا موجة الفيضانات بوسط وشمال فيتنام إلى 60 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا موجة الفيضانات بوسط وشمال فيتنام إلى 60 قتيلا

08:50 ص السبت 14 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد ضحايا موجة الفيضانات بوسط وشمال فيتنام إلى 60 قتيلا

أرشيفية

هانوي- (د ب أ):

ذكرت السلطات الفيتنامية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات في أعقاب فيضانات عارمة بوسط وشمال البلاد ارتفعت إلى 60 شخصا، فيما لا يزال 37 شخصا في عداد المفقودين، كما يتلقى 31 شخصا العلاج من إصابات تعرضوا لها.

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية أن 11 من هؤلاء القتلى قضوا في إقليم "هوا بين" صباح يوم الخميس، عندما تسبب انهيار أرضي في طمر منازلهم أثناء نومهم، مضيفة أن سبعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين جراء هذا الحادث.

وعثرت السلطات أمس الجمعة على جثة مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية الذي اجتاحته المياه من فوق جسر خلال تصويره للفيضانات. ولم يتم العثور حتى الآن على اثنين من حرس الحدود فقدا أيضا بعد أن توجها لمراجعة اجراءات مواجهة الفيضانات في إقليم "ثان هوا" مساء الثلاثاء الماضي، حيث انحرفت سيارتهما أثناء عبور أحد الانهار.

وذكرت تقارير أن حوالي 330 منزلا دمرت جراء أمطار غزيرة بدأت يوم الاحد الماضي فيما تعرض 34 ألف منزل آخر للغرق، كما تسببت الفيضانات في نفوق آلاف الحيوانات.

وذكرت السلطات أنها قامت بإجلاء 17500 شخص إلى مناطق آمنة.

ودمرت الفيضانات الكثير من الجسور والطرق بالمنطقة، حيث عزلت الكثير من المناطق بينما دمرت العديد من السدود، مما أدى إلى غرق مئات المنازل على امتداد ضفاف الانهار.

يأتي ذلك بعد أشهر من عواصف مميتة، حيث توفي 26 شخصا في أغسطس، وتوفي ثمانية بعد إعصار "دوكسوري" الذي ضرب وسط فيتنام.

وتسببت فيضانات في العام الماضي في وفاة 264 شخصا، علاوة على خسائر مادية قدرت قيمتها بنحو 75ر1 مليار دولار.

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