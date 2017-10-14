أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 32 قتيلا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 32 قتيلا

08:46 ص السبت 14 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد ضحايا حرائق شمال كاليفورنيا إلى 32 قتيلا

أرشيفية

لوس أنجليس- (دب أ):

ارتفع عدد القتلى في حرائق الغابات التي تعد الأسوأ في تاريخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى ما لا يقل عن 32 قتيلا يوم الجمعة، فيما بدأ رجال الاطفاء في السيطرة على حرائق في بعض المناطق.

ولا يزال المئات من الاشخاص في عداد المفقودين وتدمرت حوالي 6 ألاف منشأة، وحذر مسؤولون من أن الظروف قد تزداد سوءا مطلع الأسبوع الجاري.

وفي ظل توقعات خبراء الأرصاد بأن تصل سرعة الرياح إلى 100 كيلومتر في الساعة وأن تنخفض الرطوبة في مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما يخلق ظروفا مثالية لانتشار النيران.

ووفقا لقسم مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، فبحلول مساء الجمعة أحرز رجال الاطفاء تقدما، حيث تمت السيطرة على 75% من بعض الحرائق.

وقالت متحدثة باسم كال فير، خدمة الاطفاء الحكومية في كاليفورنيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موسم الحرائق الحالي في كاليفورنيا يعد واحدا من أسوأ المواسم استنادا الى حجم "الدمار والوفيات".

وتعد سونوما من أكثر المقاطعات تضررا بالحرائق حيث لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في الحرائق الأخيرة، وفقا لما ذكره قائد الشرطة روب جيوردانو في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

ولايزال المئات في عداد المفقودين، وفقا لما ذكره قائد الشرطة جيوردانو خلال مؤتمر صحفي. وحتى الآن تم العثور على 603 أشخاص سالمين، لكن مازال نحو 400 في عداد المفقودين. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من أبراج الهواتف المحمولة سقطت، مما عرقل الاتصالات مع الأشخاص المفقودين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 23 قتيلا على الأقل جراء حرائق "كارثية" تجتاح كاليفورنيا

    أخبار

  • ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا إلى 21 قتيلا

    أخبار

  • الشرطة السويدية تحقق في إضرام نار متعمد بأحد المساجد غرب ستوكهولم

    أخبار

  • جرح 15 عنصرا من قوات المارينز الأمريكية خلال تدريبات في كاليفورنيا

    أخبار

إعلان

fee7614993.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية