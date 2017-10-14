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بعد 23 عاما في السجن.. أمريكا تفرج عن رجل أدين جورا بارتكاب جريمة قتل

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مصراوي Masrawy

بعد 23 عاما في السجن.. أمريكا تفرج عن رجل أدين جورا بارتكاب جريمة قتل

08:44 ص السبت 14 أكتوبر 2017

بعد 23 عاما في السجن.. أمريكا تفرج عن رجل أدين جورا بارتكاب جريمة قتل

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، أنه تم الافراج يوم الجمعة عن رجل أمضى23 عاما في السجن، بعد إدانته جورا بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في ولاية كنساس الأمريكية.

وحكم على لامونتى ماكنتاير، الذي ألقى القبض عليه وهو في السابعة عشر ومثل أمام القضاء وهو في الثامنة عشر من عمره، بالسجن المؤبد مرتين في جريمة قتل رجلين أطلق عليهما النار وهما جالسان في سيارة من طراز كاديلاك زرقاء اللون في مدينة كنساس سيتي، حسبما أفادت صحيفة "كنساس سيتي ستار".

ووفقا للصحيفة فقد تم إدانة ماكنتاير على الرغم من الافتقار للأدلة المادية وتقديم عائلته لأدله تؤكد تواجده بالمنزل وقت وقوع الجريمة.

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