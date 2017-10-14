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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح.

أما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن
 
الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مرسى مطروح 19 26

السلوم 15 25

سيوة 14 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 15 27

رفح 14 26

الإسماعيلية 18 28

السويس 19 28

رأس سدر 19 27

نخل 11 26

نويبع 22 29

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سانت كاترين 11 26

الطور 18 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 17 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 29

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبو سمبل 20 31

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 31

رأس حدربة 23 31

حلايب 24 30

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