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الأخبار المتوقعة اليوم السبت 14 أكتوبر 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم السبت 14 أكتوبر 2017

07:32 ص السبت 14 أكتوبر 2017

الأخبار المتوقعة اليوم السبت 14 أكتوبر 2017

القاهرة- (أ ش أ):

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

القاهرة.. تنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة.

القاهرة.. تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الملتقى التوظيفي الثاني الذي ينظمه موقع "شغلني" الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التضامن بالمبنى اليوناني بالجامعة الأمريكية بوسط البلد، في إطار تنفيذ برنامج فرصة، بهدف توفير 7 آلاف فرصة عمل للشباب.

جدة.. تستضيف مدينة جدة أعمال الاجتماع الخامس والعشرين والدورة الخامسة للجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة خطة النهوض بعمل الوكالة وتحويلها إلى اتحاد.

موسكو.. تبحر 3 مدمرات إيرانية إلى السواحل الروسية لإجراء مناورات بحرية مشتركة مقررة سلفا مع ، وتستمر ليوم واحد بهدف تبادل الخبرات.

تونس.. تستأنف لجنة الصياغة الموحدة المكلفة بتعديل اتفاق الصخيرات السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية أواخر عام 2015، أعمالها في تونس العاصمة، للتوصل لصياغة نهائية للتعديلات المحدودة المطلوب إدخالها على بنود هذا الاتفاق، وذلك وفقا للخطة التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

سان بطرسبورج.. تنطلق بمدينة سان بطرسبورج الروسية، أعمال اجتماعات الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق، في الفترة من 14 لـ18 أكتوبر 2017، بمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

 

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