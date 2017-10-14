أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 12 متهما بحوزتهم 9 بنادق آلية وخرطوش و3 فرد روسي وطبنجتين بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 12 متهما بحوزتهم 9 بنادق آلية وخرطوش و3 فرد روسي وطبنجتين بقنا

07:14 ص السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط 12 متهما بحوزتهم 9 بنادق آلية وخرطوش و3 فرد روسي وطبنجتين بقنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم السبت من ضبط 12 متهما بحوزتهم 7 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش و3 فرد روسي وخرطوش محلي الصنع وطبنجتين وضبط مزارع لاتجاره في الأقراص المخدرة و25 قضية تموينية متنوعة.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا يفيد بضبط عامل يدعي "محمود م ش م" 35 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة إيطالي الصنع وضبط 11 متهما آخرين بحوزتهم 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 فرد روسي وخرطوش محلي الصنع وطبنجة.

كما تم ضبط مزارع يدعي "حسني ع ع " (33 عاما) مقيم بمركز قنا وبحوزته 50 قرصا من عقار التامول المخدر، ومبالغ مالية.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، وضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا؛ فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. المتوفون والمصابون في انقلاب ناقلة جنود بقنا

    أخبار

  • رفع آثار حادث سيارة الأمن المركزي بطريق "قنا - نجع حمادي" وانتظام

    أخبار

  • تنفيذ 709 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • تنفيذ 710 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

إعلان

dd40477576.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية