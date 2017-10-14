ضبط 12 متهما بحوزتهم 9 بنادق آلية وخرطوش و3 فرد روسي وطبنجتين بقنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم السبت من ضبط 12 متهما بحوزتهم 7 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش و3 فرد روسي وخرطوش محلي الصنع وطبنجتين وضبط مزارع لاتجاره في الأقراص المخدرة و25 قضية تموينية متنوعة.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا يفيد بضبط عامل يدعي "محمود م ش م" 35 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة إيطالي الصنع وضبط 11 متهما آخرين بحوزتهم 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 فرد روسي وخرطوش محلي الصنع وطبنجة.

كما تم ضبط مزارع يدعي "حسني ع ع " (33 عاما) مقيم بمركز قنا وبحوزته 50 قرصا من عقار التامول المخدر، ومبالغ مالية.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، وضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا؛ فيما تولت النيابة العامة التحقيق.