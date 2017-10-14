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لشبهة التلاعب.. إرجاء نتيجة التجديد النصفي لأطباء الدقهلية

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مصراوي Masrawy

لشبهة التلاعب.. إرجاء نتيجة التجديد النصفي لأطباء الدقهلية

11:37 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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بالصور والأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ

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بالصور والأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، إرجاء إعلان نتائج فرز الأصوات إلى حين أخذ رأي النقابة العامة حول وجود صوتين "فارغين" في أحد صناديق الاقتراع زيادة عن العدد الكلي للصندوق.

وقال الدكتور يحيى الجوهري، عضو اللجنة المشرفة علي الانتخابات، إنه بفرز أحد الصناديق تبين وجود ورقتين اقتراع زائدتين فارغتين، ولا تؤثران على نتائج الانتخابات، لكن تم إرجاء إعلان النتائج لحين أخذ رأي النقابة العامة، مضيفًا أنه في حال الرد سيتم اعتماده سواء بإعلان النتيجة أو باستبعاد الصندوق بالكامل والموجود به 162 صوتًا.

وأضاف الجوهري: "يمكن أن يصل رد النقابة العامة الليلة أو يوم الأحد، وتم إرسال فاكس بالموقف كاملاً".

وقال أحد المرشحين: "عند فرز صندوق اللجنة رقم 4 فوجئنا بوجود صوتين زائدين باللجنة وتم إعادة الفرز 5 مرات ثم فوجئنا في المرة السادسة باختفاء الصوتين وأصبح العدد صحيحًا ما أدى إلى غضب بعض المرشحين واعتراضهم وتقدمهم بمذكرة اعتراض للجنة المشرفة".

وكانت الانتخابات شهدت إقبالاً ضعيفًا على الانتخابات التي بدأت في التاسعة من صباح اليوم، حيث تمت عمليات التصويت أمام 6 لجان فرعية بمقر النقابة في مدينة طلخا، فيما لم تتعد نسبة التصويت 5 %.

و أدلى 760 طبيبًا بأصواتهم من إجمالي 17250 طبيبًا هم أعضاء الجمعية العمومية.

ويتنافس 13 مرشحًا بينهم 5 فوق السن و8 آخرين تحت السن لاختيار 6 مرشحين من بينهم.

وترشح على مقاعد فوق السن كل من محمد الغندور وطارق بركات وعمرو سالم ومحمد الشيخ ومحمد عز الرجال، فيما ترشح على مقاعد تحت السن كل من أحمد الإمام وأحمد حشيش وأميرة رمضان وحسام ممدوح عبد اللطيف ورانيا جمال وباسل رفقي عبد الفتاح وشريف جاد ومحمود فريد.

وأجريت الانتخابات بخمس بطاقات انتخاب، الأولى نقابة عامة فوق السن، باختيار ثلاثة مرشحين، والثانية نقابة عامة تحت السنة باختيار ثلاثة، والثالثة قطاع شرق الدلتا باختيار واحد، والرابعة نقابة فرعية فوق السن بختيار اثنين، والخامسة نقابة فرعية تحت السنة باختيار اثنين.​

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