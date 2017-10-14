بالصور والأسماء.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود طلحة مرسى، أمين عام نقابة الأطباء بكفر الشيخ، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بكفر الشيخ، عن النتائج النهائية، لتلك الانتخابات، التى أجريت لأختيار مقعدين فوق السن، ومقعدين آخرين تحت السن، ومقعدًا واحدًا لعضوية النقابة العامة عن وسط الدلتا.

وأكد طلحة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، السبت، أن هذه الانتخابات أسفرت عن فوز الدكتور إبراهيم عبد المنعم على عبد الله، ورقم القيد 118815، على 413 صوتًا، والدكتورة أماني الدسوقي مصطفى باشا، ورقم القيد 137491، وحصلت على 380 صوتًا، بعضوتي فوق السن، بينما حصل منافسهما الدكتور محمد محمود أحمد غانم، ورقم القيد 65593، على 107 صوتًا.

وأشار إلى أن عضويتي تحت السن الدكتور أحمد محمد منصور بيومي، رقم القيد 177042، وحصل على 235 صوتًا، والدكتور محمد كمال أحمد رزق، رقم القيد 185208، وحصل عل 278 صوتًا، موضحًا أن منافسيهما الدكتور بسيوني عبد الله عبد التواب عبد الباقي، رقم القيد 229784، على 207 صوتًا، والدكتور هيثم إبراهيم رشوان إسماعيل، رقم القيد 163803، حصل على 218 صوتًا.

كما أعلن الأمين العام لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة،عن حصول الدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب البشري، على 391 صوتًا، فيما حصل منافسيه الدكتور رشوان شعبان رشوان على 34 صوتًا، والدكتور محمد سلامة على 30 صوتًا.

وقال طلحة إن هذه الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار حسن شاهين الفقي، رئيس نيابة فوه الإدارية، وضمت فى عضويتها جمال عبد الموجود، وإسماعيل محمد، من النقابة العامة للاطباء بالقاهرة، ووحيد صلاح قطب، وسليمان الموافي، وصبحي سعيد، ورضا حسين، ومحمد الكومي، وحمدي عمر، وسوسن الغريب، وأحمد جبر، من مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.