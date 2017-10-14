نظر طعن ''أنس عمارة'' على استبعاده من رئاسة محكمة النقض

كتب - عمرو علي:

تنظر دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم السبت، طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض على استبعاده من رئاسة المحكمة،

كان المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، قد تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض وتخطى مبدأ الأقدمية، وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد اعتمد فى نهاية أبريل الماضى ترشيح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض لاختيار أحدهما رئيسًا للمحكمة، بحسب ما ينص قانون السلطة القضائية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية قبل شهور، وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين: أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدى، واختار الرئيس المستشار مجدى أبو العلا.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الاقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.