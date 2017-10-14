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الحكم فى تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري

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مصراوي Masrawy

الحكم فى تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري

04:30 ص السبت 14 أكتوبر 2017

الحكم فى تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري

المحكمة الدستورية العليا

كتب - عمرو علي:

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، الدعاوى التى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق فى محافظة بنى سويف، وفض التنازع السلبى القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات

وكانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية، تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا.

وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادى ممثلا فى محكمة جنايات بنى سويف بدلا من القضاء العسكرى، وهو نفس الاتجاه، الذى كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.

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