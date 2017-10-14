أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الدستورية العليا تصدر الحكم في دعاوى "قضاة بيان رابعة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الدستورية العليا تصدر الحكم في دعاوى "قضاة بيان رابعة"

04:24 ص السبت 14 أكتوبر 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب - عمرو علي:

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الحكم في الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ" التى أقامها كلا من المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين المعروفة بـ"قضاة بيان رابعة" بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار "دربالة" والذى طالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.

وأكد أنه سبق واختصم مجلس الصلاحية والتأديب وقام برده إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب باعتبار أن مجلس التأديب لا يخصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر قضائي: الهيئة الوطنية للانتخابات تنتظر تحديد مقر لها لمباشرة

    أخبار

  • 14 ديسمبر.. الحكم في طعون المحكوم عليهم بقضية "قتل قاضي بالمنصورة"

    أخبار

  • 19 أكتوبر.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

    أخبار

  • "النقض" تقضي بقبول طعن "دومة".. وإعادة محاكمته

    أخبار

إعلان

1c6ea798b7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية