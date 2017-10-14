الدستورية العليا تصدر الحكم في دعاوى "قضاة بيان رابعة"

كتب - عمرو علي:

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الحكم في الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ" التى أقامها كلا من المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين المعروفة بـ"قضاة بيان رابعة" بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار "دربالة" والذى طالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.

وأكد أنه سبق واختصم مجلس الصلاحية والتأديب وقام برده إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب باعتبار أن مجلس التأديب لا يخصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.