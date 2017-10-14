الغربية: إزالة 78 حالة تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بالمحافظة

طنطا- (أ ش أ):

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر إنه لا تهاون في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ ـ في تصريح اليوم الجمعة خلال تواجده لمتابعة إزالة 78 حالة تعدي على الأراضي - أن الرقابة والمتابعة مستمرة لإزالة كافة المباني على الأراضي الزراعية.

وشدد على أنه لا تهاون ولن يسمح بوجود أي حالات تعدي على أملاك الدولة ، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.