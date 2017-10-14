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نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

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مصراوي Masrawy

نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

03:30 ص السبت 14 أكتوبر 2017

نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

مجلس الدولة

كتب - عمرو علي:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش ومجدي عبد الحليم، المحاميان وكيلين عن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة

واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد قد قضت فى 28 فبراير بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فىتجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

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