اليوم.. الحكم على متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية"
اليوم.. الحكم على متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية"
03:00 ص السبت 14 أكتوبر 2017
معهد أمناء الشرطة
كتب - عمرو علي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الحكم على متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية"
ويواجه المتهم عدة تهم، منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.
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