بنيامين نتنياهو: ترامب اتخذ قراراً شجاعاً ضد إيران
بنيامين نتنياهو: ترامب اتخذ قراراً شجاعاً ضد إيران
02:30 ص السبت 14 أكتوبر 2017
رام الله- (أ ش أ):
رحبت إسرائيل بكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله " أهنيء الرئيس ترامب على القرار الشجاع الذي اتخذه اليوم ، إنه جابه بشجاعة النظام الإيراني الإرهابي".
وأضاف نتنياهو " إذا لم يتم القيام بأي تغييرات في الإتفاق النووي الذي وقع مع إيران ، هناك شيء مؤكد واحد هو أنه في غضون عدة سنوات ، النظام الإرهابي الأكبر في العالم سيمتلك ترسانة من الأسلحة النووية ، وهذا يشكل خطرا كبيرا للغاية على مستقبلنا المشترك".
وكان الرئيس الأمريكي قال ـ في كلمة كشف فيها عن الإستراتيجية الجديدة تجاه الإتفاق النووي الإيراني ـ " إن طهران لن تمتلك السلاح النووي أبدا ، وإنه كرئيس للولايات المتحدة يمكنه إلغاء الاتفاق في أي وقت".
وشدد على أن الإتفاق النووي مع طهران كان أسوأ إتفاق وقعته الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها ، وأن النظام الإيراني أخاف المفتشين الدوليين لمنعهم من تفتيش المنشآت النووية.
وقال ترامب إن الإتفاق النووي كان يفترض أن يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين ، ولكن طهران لا تلتزم بروح الإتفاق النووي.
وأضاف "سنعمل على استراتيجية جديدة تجاه إيران أهمها أن طهران لن تحصل على سلاح نووي ، وسيتم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي هو منظمة خبيثة إستخدمت أموالا طائلة لتمويل عمليات إرهابية".
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