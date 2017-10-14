عصام عبد الفتاح لـ«مرتضى منصور»: حكام مصر «أشرف منك»

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كتب: كريم قماح

شن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، هجوما عنيفا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد تصريخات الأخير ضده، واتهامه بأنه "فاجر"، وأن حكامه يحصلون على رشاوي لترجيح كفة فريق على حساب الآخر.

وقال عبد الفتاح، موجها كلامه إلى مرتضى: "حكام مصر أشرف منك يا مرتضى، وأنا معنديش سيديهات يا أستاذ، ولن أتهاون في التهم التي ألقتها علينا، ولن أسمح لك بالتجاوز ضد الحكام".

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وأضاف: "لو الناس بتخاف منك يا مرتضى، أنا معاك للآخر، ومش هسيب حقي وحق الحكام".

كان لقاء الزمالك وطنطا الذي أقيم مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز وانتهى بالتعادل 1-1، قد شهد قرارات تحكيمية أثارت جدلا كبيرا، أبرزها ركلتي جزاء لصالح طنطا.

واتهم رئيس الزمالك، حكم لقاء فريقة وطنطا محمود بسيوني، بالحصول على رشوة من أجل إسقاط الأبيض في المباراة، معلنًا الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب أخطاء الحكم الذي منح طنطا ضربتي جزاء، سجل من خلالهما المنافس هدف التعادل.