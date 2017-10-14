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"الجنايات" تصدر الحكم على 14 متهمًا بقطع طريق أسيوط

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تصدر الحكم على 14 متهمًا بقطع طريق أسيوط

02:30 ص السبت 14 أكتوبر 2017

اكاديمية الشرطة

كتب - عمرو علي:

تصدر الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على 14متهما فى واقعة قطع طريق أسيوط، بدائرة مركز شرطة الحوامدية.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وَعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، وترويع الآمنين وقطع الطريق، وسيُحاكم 11 متهما حضوريا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 هاربين.

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