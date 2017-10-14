الفوز بالتزكية يحسم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بشمال سيناء

العريش- (أ ش أ):

فاز أعضاء النقابة الفرعية للأطباء في محافظة شمال سيناء بانتخابات التجديد النصفي بالتزكية.

وقال الدكتور صلاح سلام رئيس اللجنة الفرعية للنقابة ونقيب أطباء شمال سيناء ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن الفائزين بالتزكية هم كل من :

- الدكتور أسامة المطرى .. فوق السن.

- الدكتور سامى أنور .. فوق السن.

- الدكتور محمد جمعة .. تحت السن.

- الدكتور مسعد زايد .. تحت السن.

وأشار سلام إلى أن الدكتور سامي عضو المجلس سبق وأن تقدم باستقالته بعد الموعد القانوني ، ولكنه لن ينظر فيها إلا مع انعقاد أول مجلس في دور الانعقاد الجديد.

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء المقيدين في جداول النقابة الفرعية في محافظة شمال سيناء ممن لهم حق التصويت يبلغون 470 طبيبا وطبيبة.