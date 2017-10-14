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إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحيرة

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مصراوي Masrawy

إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحيرة

02:22 ص السبت 14 أكتوبر 2017

إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء البحيرة

دمنهور- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة البحيرة النتيجة النهائية مساء الجمعة.

وقد فاز بمقعدي فوق السن الدكتور أحمد آدم بـ 261 صوتا، والدكتور نوح سعد نوح بـ 219 صوتا، كما فاز بمقعدي تحت السن الدكتور أحمد البطش بـ 260 صوتا، والدكتور حسام دعبيس 354 صوتا.

يذكر أن الانتخابات أجريت على مقعدين فوق السن ومثلهما تحت السن للنقابة الفرعية و3 فوق السن و3 تحت السن للنقابة العامة ومقعدا لغرب الدلتا، وذلك تحت إشراف قضائي، حيث بلغ إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات التي أجريت بمقر النقابة الفرعية للأطباء بمدينة دمنهور ، 8500 طبيب وطبيبة هم أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بمحافظة البحيرة.

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