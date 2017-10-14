أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تلقي القبض على سكرتير عام محافظة السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تلقي القبض على سكرتير عام محافظة السويس

02:08 ص السبت 14 أكتوبر 2017

الرقابة الإدارية تلقي القبض على سكرتير عام محافظة السويس

السويس- (أ ش أ):

ألقت الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العام بضبطه واحضاره.

وقال مصدر أمني، إنه سيتم عرض السكرتير العام لمحافظة السويس على النيابة العامة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس عصابة "الإسكان الاقتصادي" في السويس 15 يوما

    أخبار

  • شكوى ضد محافظ أسوان لعدم إعلان نتيجة مسابقة مدير إدارة تعليمية

    أخبار

  • ضبط مخالفات بالمستشفى الجامعي ببني سويف في حملة للرقابة الإدارية

    أخبار

  • "عصابة البال الطويل".. استولت على 4 ملايين جنيه من المال العام في

    أخبار

إعلان

e59e697a56.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية