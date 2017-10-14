الرقابة الإدارية تلقي القبض على سكرتير عام محافظة السويس

السويس- (أ ش أ):

ألقت الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العام بضبطه واحضاره.

وقال مصدر أمني، إنه سيتم عرض السكرتير العام لمحافظة السويس على النيابة العامة.