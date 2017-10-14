«صورة ونقيضها».. ما الذي حدث بين البدري ومتعب خلال 48 ساعة؟

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قد تكون المشادة الكلامية بين حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، وعماد متعب، مهاجم الفريق، والتي حدثت أمس على هامش مباراة القلعة الحمراء والاتحاد السكندري، هي حديث الساعة، وموضع حديث جماهير المارد الأحمر.

مطالبة "متعب" باللعب هو حق مشروع لأي لاعب، ولكن أيضًا "البدري" هو المدير الفني للفريق، هو المسؤول عن مشاركة اللاعبيين وهو من يحدد من يشارك في المباريات.

ولكن ما حدث في الكواليس، كان عكس في الواقع تمامًا، حيث نظم النادي الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، احتفالية لتكريم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ولاعبي القلعة الحمراء الدوليين، بمناسبة صعودهم لمونديال روسيا 2018، بعد 28 عامًا من الإخفاق.

التقطت كاميرا "التحرير" صورة تجمع "البدري ومتعب" قبل بداية مراسم التكريم، حيث جمع الثنائي حوار قصير وسط همهمات من الثنائي هربًا من الكاميرات، والتي انتهت بعد حوالي 10 دقائق، دون أي أزمة تُذكر، وتؤكد ان العلاقة ليست سيئة أو بها أزمة بين الثنائي.

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ولكن سرعان ما تحول هذا الحديث الخافض بعيدًا عن الكاميرات إلى مشادة بين الثنائي قبل نهاية لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، بحوالي 7 دقائق، بعد أن استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق في الدفع بعمات متعب كتغير ثالث، الأمر الذي لم ينل إعجاب مهاجم المارد الأحمر، ولكن دون اعتراض كامل منه بعدم رغبته في النزول.

ولكن توجه "متعب" لدكة الأهلي لتغير ملابسه بطريقة لم تنال إعجاب "البدري"، الأمر الذي قاده لتوجيه اللوم لمهاجمه قائلًا : "أسرع يا عماد بسرعة بسرعة"، ليفاجئه "متعب" قائلًا "مانا جي أهو في أيه ؟" ويخلع قميص التدريب ملقيًا إياه على تراك ملعب السلام، والبدأ في تغيير ملابسه.

الموقف أثار غضب البدري ودفعه للتراجع عن الدفع باللاعب قائلا له: "مفيش نزول خليك بقى".. ثم قام بالنداء على أكرم توفيق ودفع به في اللقاء.

والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي: "ما الذي حوّل جلسة الود بين الثنائي، إلى كل هذا الرفض والغضب؟ هل حصل متعب على وعد بالمشاركة لم ينفذ؟ أم حصل البدري على وعد بانضباط متعب لم يجده؟".