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«التحرير» تكشف نتيجة أشعة وليد سليمان

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«التحرير» تكشف نتيجة أشعة وليد سليمان «التحرير» تكشف نتيجة أشعة وليد سليمان

التحرير

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علمت «التحرير» التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، والذي تعرض لكدمة قوية من قبل هشام شحاتة، لاعب الاتحاد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مُقرب من وليد سليمان، أن نتيجة الأشعة المبدأية أوضحت أن اللاعب يُعاني من كدمة شديدة في مفصل القدم، بالإضافة لكدمة أخرى في وتر الشظية.

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وينتظر اللاعب التشخيص النهائي، من خالد محمود، طبيب الأهلي، حيث سيحدد، غدًا السبت، مدة غيابه عن الملاعب.

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التحرير

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