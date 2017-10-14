«صلاح عاشور وكابوس المحلة».. 5 ملامح من لقاء الزمالك وطنطا

التحرير

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من جديد تعثر الزمالك في الدوري بعد تعادله إيجابيًا 1/1 أمام طنطا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وفقد الزمالك نقطتين جديدتين في مشواره بالمسابقة، بعدما تعادل مع الإنتاج الحربي وإنبي في الجولتين الأولى والرابعة للبطولة.

ويستعرض "التحرير"، أبرز ملامح تعادل الزمالك أمام طنطا:

- الشوط الأول: للمباراة الرابعة على التوالي الزمالك لا يُسجل في الشوط الأول مع المونتينجري نيبوشا، الشوط الأول في لقاءات الداخلية والمصري وإنبي وطنطا انتهت دون أن يُسجل الزمالك أهدافًا، وإن كان الشوط الأول من لقاء المصري تحديدًا خرج منه الزمالك متأخرًا في النتيجة بهدف سجله إسلام أبو سليمة.

- ضربات الجزاء:

دائمًا ما تشهد مباريات الزمالك وطنطا جدلًا في ركلات الجزاء وتحديدًا في لقاءات الدور الأول، حيث إن الموسم الماضي شهد عدم احتساب ركلتين جزاء على الأقل لفريق أبناء السيد البدوي، في الوقت الذي احتسبت فيه ركلتا جزاء لصالح فريق طنطا اليوم مشكوك في صحتهما، كما أن الزمالك فاز في الدور الأول بالموسم الماضي من خلال ركلة جزاء أيضًا سجلها محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق المُعار للرائد السعودي.

- التعادلات:

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للمرة الثانية على التوالي يفشل الزمالك في الفوز على طنطا خارج القاهرة، حيث انتهى لقاء الدور الثاني بين الفريقين الموسم الماضي بالتعادل السلبي.

- صلاح عاشور:

أصبح صلاح عاشور، مهاجم الزمالك، ثاني الصفقات الجديدة التي تسجل مع الأبيض في أول ظهور بقميص النادي، بعدما أحرز كابونجو كاسونجو هدف الأبيض أمام الإنتاج الحربي بالجولة الأولى للدوري.

- طنطا يسجل:

لأول مرة يُسجل فيها طنطا أمام الزمالك منذ 13 عامًا، آخر مرة سجل فيها طنطا أمام الزمالك كان عن طريق نهاد حجاج عندما التقى الفريقان يوم 10 ديسمبر 2004 في دور الـ16 لكأس مصر، حيث فاز الأبيض بنتيجة 3/1، بأهداف سجلهم طارق السعيد ووليد عبد اللطيف هدفين.

- استاد غزل المحلة:

آخر مرة حقق فيها الزمالك الفوز على استاد غزل المحلة كان منذ 7 سنوات، تحديدًا يوم 29 مارس 2010، بهدف دون رد سجله محمود فتح الله لاعب الأبيض من ركلة جزاء.