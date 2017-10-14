برلماني: مقتل القس سمعان «عادي جدا».. والتهويل مؤامرة

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وصف النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، حادث مقتل القس سمعان شحاتة، بـ«العادي جدًا»، مستكملًا: «اللي بيحصل في مصر من إرهاب بيحصل حاليًا برضو في كل دول العالم، مش إحنا لوحدنا اللي عندنا إرهاب».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى الدالي، لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، اليوم الخميس: «دي حاجة بسيطة بتحصل في كل أنحاء العالم، والمسيحيين في مصر مؤيدين للدولة ويعلمون إن هناك مؤامرة مُحاكة ضدها».

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وتابع: «هناك ترابط بين مواطني مصر، والمسيحيين هما أكتر ناس بتدافع عن الدولة المصرية، الحادثة عادية جدًا، إحنا 104 مليون بني آدم، في كل مكان في العالم في متطرفين، لا ينبغي أن يحدث تهويل.. التهويل مؤامرة».