أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: مقتل القس سمعان «عادي جدا».. والتهويل مؤامرة

Google+ Print
برلماني: مقتل القس سمعان «عادي جدا».. والتهويل مؤامرة برلماني: مقتل القس سمعان «عادي جدا».. والتهويل مؤامرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، حادث مقتل القس سمعان شحاتة، بـ«العادي جدًا»، مستكملًا: «اللي بيحصل في من إرهاب بيحصل حاليًا برضو في كل دول العالم، مش إحنا لوحدنا اللي عندنا إرهاب».

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى الدالي، لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، اليوم الخميس: «دي حاجة بسيطة بتحصل في كل أنحاء العالم، والمسيحيين في مصر مؤيدين للدولة ويعلمون إن هناك مؤامرة مُحاكة ضدها».

شاهد أيضا

وتابع: «هناك ترابط بين مواطني مصر، والمسيحيين هما أكتر ناس بتدافع عن الدولة المصرية، الحادثة عادية جدًا، إحنا 104 مليون بني آدم، في كل مكان في العالم في متطرفين، لا ينبغي أن يحدث تهويل.. التهويل مؤامرة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني