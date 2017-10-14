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الفقي: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. وقطر لا تسحقها (فيديو)

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الفقي: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. وقطر لا تسحقها (فيديو) الفقي: خضنا معركة اليونسكو بشرف.. وقطر لا تسحقها (فيديو)

التحرير

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أشاد رئيس مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، اليوم الجمعة، بمجهود أعضاء حملة الدكتورة مشيرة خطاب من أجل الفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وعلى حصولهم على «أصوات نظيفة غير ملوثة مثلما فعل الآخرون».

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم» أن قطر لا تستحق بكل المعايير أن تحتل هذا الموقع، فهي راعية للإرهاب ودمرت الكثير من قيم العالم العربي، ولا يمكن أن تكون ممثلة للمنطقة العربية في منظمة اليونسكو.

وتابع الفقي أن خاضت معركة بشرف، وتابعها العالم بكل قوة، ونستحق التقدير بكل المعاني، موضحًا: «كان هناك مشاورات خلف الكواليس تطالب مصر بالتعاون مع المرشحة الفرنسية، ولم نمانع ولكننا رأينا أننا بدأنا معركة ويجب أن نكملها إلى النهاية».

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واستكمل: «لا غبار علينا في هذه المعركة التي خضناها بشرف.. فقد نالت مصر التشريف إن لم تنل التكليف».

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التحرير

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