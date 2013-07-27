الدكتور محمد عبد السميع رئيسا منتخبا لجامعة أسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز الدكتور محمد عبد السميع عيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنصب رئيس جامعة أسيوط خلفاً للدكتور مصطفى كمال الذى تنتهى فترة رئاسته للجامعة مع نهاية هذا الشهر لبلوغه السن القانونية للمعاش، حيث حصل الدكتور عبد السميع على 52 صوتا بفارق 15 صوتاً عن الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذى حصل على 37 صوتاً وقد بلغ إجمالى الأصوات 90 صوتاً تم احتساب 89 صوتاً صحيحاً وإلغاء صوت واحد باطل. وبهذا يكون الدكتور عبد السميع عيد ثانى رئيس منتخب لجامعة أسيوط والرئيس الثالث عشر لها منذ تاريخ إنشائها.

ورئيس جامعة أسيوط الجديد أستاذ العمارة والتصميم وكان يشغل منصب عميد لكلية الهندسة بالتعيين فى الفترة من 2010 وحتى 2011 ثم بالانتخاب من 2011 وحتى 2012، ثم نائب لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من عام 2012 وحتى الآن.

يذكر إنه شغل منصب رئيس جامعة أسيوط منذ إنشائها كل من: الدكتور حسن إبراهيم (1950-1952)، الدكتور سليمان أحمد حزين (1955-1965)، الدكتور حسين أحمد فهيم (1965-1966)، الدكتور عبد الوهاب على البرلسى (1967-1968)، الدكتور محمد حمدى النشار (1969- 1974) و(1975-1979)، الدكتور حسن حمدى إبراهيم (1979-1980)، الدكتور عبد الرازق حسن (1980-1991)، والدكتور محمد رجائى الطحلاوى (1991 – 1996)، الدكتور محمد رأفت محمود (1996 – 2004)، الدكتور محمد إبراهيم عبد القادر (2004-2006)، الدكتور عزت عبد الله أحمد (2006- 2008)، الدكتور مصطفى كمال (2008-2013).

وفور إعلان النتيجة تقدم الدكتور محمد عبد السميع بالشكر إلى جميع أعضاء المجمع وتعهد بالمضى بخطوات ثابتة فى طريق التقدم والنهوض بالجامعة، راجياًُ من الله أن يعينه ويوفقه فى تحمل هذه المسئولية، كما طالب المساعدة من أسرة الجامعة بأكملها من أجل تحقيق ما وعد به فى برنامجه الانتخابى .