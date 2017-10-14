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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد إلى ٥ قتلى و١١مصابًا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد إلى ٥ قتلى و١١مصابًا

01:29 ص السبت 14 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد إلى ٥ قتلى و١١مصابًا

أرشيفية

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بمركز الخارجة بالوادي الجديد، قبل قليل إلى ٥ قتلى و١١مصابا.

ولقي٥ أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ١١ آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل بمكروباص أجرة بطريق الوادي الجديد- أسيوط.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة ربع نقل بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، حيث نتج عن الحادث مصرع ٥ أشخاص وأصيب ١١آخرين بإصابات متفرقة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث و نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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