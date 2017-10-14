"الجنايات" تستكمل محاكمة قاضي مدينة نصر المتهم بقتل مجند

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى وعضوية كل من خالد النجار ومحمد رضوان.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار "حسين. ش" محبوس، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه بقتل مجند.

وطبقًا لمحضر الشرطة المحرر بمعرفة الملازم أول أحمد مازن، بدأت تفاصيل الواقعة في القضية المُقيدة برقم 1084 لسنة 2017 إداري مدينة نصر أول، والمؤرخ بتاريخ 3 مايو 2017؛ حيث أثبت وجود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني- دائرة القسم- فانتقل إلى محل البلاغ، والتقى المدعوة بوسى حسن عبد الفتاح التي أبلغته أنها وإبان تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بشخص، تبين أنه يدعى "ح. ش"، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.

وكشف محضر الشرطة، أنه بمجرد طرح السؤال من القاضي حدثت بينهما مشادة كلامية اتصلت على أثرها بخطيبها مؤمن سعد محمد على، وطلبت منه الحضور، وما إن حضر حتى حدثت بينه وبين القاضي مشادة كلامية احتدمت لتشابك بالأيدي، فأشهر الأخير سلاحه الناري في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجني عليه وأرداه قتيلا.