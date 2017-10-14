أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

​مصرع 3 ​وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مصرع 3 ​وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

12:29 ص السبت 14 أكتوبر 2017

​مصرع 3 ​وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

ارشيفية

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم فيما أصيب ١٣ آخرين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص أجرة بطريق الوادي الجديد- أسيوط.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة ربع نقل بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، حيث نتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفي الخارجة العام.

وحرر الشرطة محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 4 في تصادم سيارتين "ميكروباص" بالشرقية

    أخبار

  • "هرب من قفص المحاكمة واختبأ في منزله".. القبض على تاجر مخدرات بالدقهلية

    أخبار

  • إصابة سائق وطفل في تصادم سيارتي أجرة بسوهاج

    أخبار

  • 96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

9d60c2c0f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية