مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد
مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد
12:29 ص السبت 14 أكتوبر 2017
ارشيفية
الوادي الجديد- محمد الباريسي:
لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم فيما أصيب ١٣ آخرين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص أجرة بطريق الوادي الجديد- أسيوط.
وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة ربع نقل بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، حيث نتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرين بإصابات متفرقة.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفي الخارجة العام.
وحرر الشرطة محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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