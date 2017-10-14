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مؤشرات أولية.. «الاستقلال» تكتسح انتخابات الأطباء

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مؤشرات أولية.. «الاستقلال» تكتسح انتخابات الأطباء مؤشرات أولية.. «الاستقلال» تكتسح انتخابات الأطباء

التحرير

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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، التي أجريت اليوم الجمعة، في عدد من المحافظات،  اكتساح قائمة الاستقلال في الانتخابات التي يتنافس فيها 52 مرشحا على نحو 20 مقعدا بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية في 27 مقرا على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

وتنافس قائمة الاستقلال على جميع المقاعد، حيث تراهن على اقتناص النسبة الأعلى، كما حدث في انتخابات 2015 بفوزها بـ85% من إجمالي مقاعد النقباء بالمحافظات، وحصدت 13 مقعدا في مجلس النقابة العامة بدار الحكمة.

وكشفت مصادر خاصة لـ"التحرير" داخل لجان الفرز بالغربية، عن فوز مرشحي قائمة الاستقلال بمقاعد النقابة الفرعية، و4 مقاعد أخرى وفوز كلا من الدكتور أحمد أبو الخير والدكتورة عبير إسماعيل بمقعدي فوق السن والدكتور محمد عبد المعبود والدكتور محمد موسى تحت السن، وهم ضمن مرشحي قائمة الاستقلال.

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وفي القاهرة تشير النتائج الأولية للفرز تقدم كل من الدكتورة سناء فؤاد، والدكتورة سناء مهران، والدكتور أحمد بكر والدكتور أسامة عبدالحي، الدكتور خالد البهي على مقاعد عضوية النقابة على مستوى فوق السن.

في حين تقدم كل من الدكتور باسم الضوي، والدكتورة منار عماد والدكتور محمد مقبل، والدكتورة شنودة القزاز في مقاعد عضوية النقابة تحت السن. أما على مقعد قطاع القاهرة في عضوية مجلس النقابة فقد فاز الدكتور أحمد فتحي، الحاصل على زمالة الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود، عضو قائمة الاستقلال وحركة أطباء بلا حقوق بفارق كبير جدا عن باقي الناخبين.

وأكدت مصادر لـ "التحرير"، حسم الدكتور عمرو فاروق مراد، مرشح "الاستقلال"، وأستاذ مساعد الأشعة التشخيصية بمعهد أورام أسيوط، بمقعد جنوب الصعيد فوق السن على حساب الدكتور أحمد حمزة، المرشح نقيب الأطباء بالأقصر.

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التحرير

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