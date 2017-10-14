«برضو هتنزل المرادي».. مرتضي منصور يمارس هواية «الانسحاب»

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أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، انسحابه من منافسات الدوري العام، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، التي جمعت الفارس الأبيض أمام طنطا، التي شهدت جدلاً كبيرًا حول العديد من قرارات الحكم الذي اتخذها خلال اللقاء.

وخرج اللواء علاء مقلد، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بتصريح له فور انتهاء المباراة، معلنًا قرار مرتضي منصور بانسحابه من الدوري، وعدم استكمال منافسات الدوري إلا فى حالة رحيل مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بسبب أخطاء التحكيم.

وتعادل نادي الزمالك للمرة الثالثة له هذا الموسم أمام طنطا بهدف لمثله فى المباراة، التي جمعت بينهما لحساب منافسات الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

ويعد قرار رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بالانسحاب ليس الأول له، بل وصل إلى القرار رقم 9 منذ توليه رئاسة الفارس الأبيض، لكن لم لم ينسحب الزمالك رسميًا فى أى مرة أعلن فيها انسحابه.

جدير بالذكر أن فى حالة انسحاب الزمالك رسميًا من الدوري سوف تطبق عليه عقوبات مغلظة من قبل اتحاد الكرة، وهي أن يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم، ثم يعود ويبدأ المشاركة من الدرجة الأخيرة للمسابقات، إضافة إلى توقيع غرامة مالية طبقًا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة للنادي قبل كل موسم، كما يتم إلغاء جميع نتائج الفريق فى الدوري، وكأنه لم يشارك فى المباريات.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» 8 مرات سابقة أعلن فيها مرتضى منصور انسحابه من الدوري قبل هذه المرة كالآتي..

- الزمالك يعلن انسحابه 3 مرات فى موسم واحد

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، انسحابه من الدوري موسم 2014/2015، على خلفية إيقاف ثنائي الفريق الأبيض معروف يوسف وخالد قمر لتوقيعهما للأهلي والزمالك، ومع تنفيذ قرار إيقاف ثنائي الفارس الأبيض إلا أن مرتضي منصور لم ينفذ تهديده بالانسحاب من الدوري، وكانت هذه هي المرة الأولى.

فى الموسم نفسه، أبدى مرتضى منصور اعتراضه على أداء الحكم محمود عاشور فى مباراة الفارس الأبيض أمام إنبي، وانتهت لصالح الفريق البترولي بهدفين دون رد، ليخرج بعدها مرتضي منصور، ويهدد بانسحابه للمرة الثانية من الدوري، فى حالة قام محمود عاشور بإدارة أى مباراة للزمالك، وعلى الرغم من أن عاشور أدار مباراة أخرى للزمالك إلا أن رئيس الأبيض تراجع عن تهديده وأكمل الموسم حتى النهاية.

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وثالث مرة فى نفس الموسم يهدد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري، بعد اعتراضه على نقل مباراة القمة أمام الأهلي من الجونة إلى برج العرب، كما هدد محمود طاهر رئيس النادى الاهلي بالانسحاب فى حالة أقيمت المباراة على ملعب الجونة، وفى النهاية أقيمت المباراة على ملعب برج العرب ليتراجع مرتضى منصور عن قراره، ويخوض المباراة ويستكمل منافسات الدوري حتى النهاية.

- مرتضي منصور يمارس هواياته بالتهديد بالانسحاب مرتين فى نفس الموسم

بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيس بنتيجة (3/2) فى موسم 2015/2016، خرج مرتضى منصور وأعلن عدم استكمال الدوري اعتراضًا على القرارات التحكيمية فى هذه المباراة التى وصفها بالظالمة، إلا أنه تراجع عن قرار الانسحاب فى نهاية الأمر.

فى نفس الموسم أعلن مرتضى منصور عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلى على ملعب برج العرب، مهددًا بالانسحاب من الدوري، واستقالة مجلس الإدارة بالكامل، ليقام اللقاء فى النهاية على ملعب برج العرب، ويتراجع رئيس الزمالك عن قرار الانسحاب، نظرًا للعقوبات التي كادت تنال النادي فى حالة انسحابه.

- كلاكيت سادس وسابع وثامن مرة فى موسم واحد

فى مباراة لم يكن الزمالك طرفًا فيها أعلن المستشار مرتضي منصور انسحابه من الدوري، على خلفية طرد لاعب المقاولون العرب فى لقائه أمام الأهلي، اعتراضًا منه على التحكيم، إلا أنه عاد وتراجع عن قراره بعد 72 ساعة فقط.

ويكرر مرتضى منصور تهديده بالانسحاب للمرة السابعة له فى تاريخه والثانية فى نفس الموسم، بعد ان اتهم حكم مباراة الأهلى والمقاصة، التى أدارها تحكيميًا إبراهيم نور الدين بـ"الفاسد"، معلنًا انسحابه من المنافسة مطالبا بخروج إبراهيم نور الدين من قائمة حكام الدوري إلا أن الفارس الأبيض تراجع عن قراره واستكمل منافسات المسابقة.

وفى سيناريو انسحابات مرتضى منصور المتكررة، خرج رئيس نادي الزمالك فى إحدى الفضائيات معلنًا انسحابه من بطولة الدورى الممتاز، اعتراضًا على عودة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه خرج بعد ذلك معلنًا استكمال المنافسة وعدم الانسحاب من الدورى.

والسؤال هنا: هل هذه المرة تختلف عن سابقيها، وسيقوم رئيس نادي الزمالك بتنفيذ تهديده هذه المرة وينسحب من منافسات الدوري؟