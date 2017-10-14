اتحاد الكرة يقيم دعوى قضائية ضد صاحبة حقوق بث القسم الثاني

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قرر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رفع دعوى قضائية ضد شركة «فيوتشر» الحاصلة على حقوق البث الفضائي لمباريات القسم الثاني، وذلك بسبب تقاعس الشركة عن سداد الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الاتحاد والشركة.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى قبل شهرين خطاباً رسمياً من الشركة تعتذر فيه عن مواصلة تنفيذ بنود التعاقد قبل انطلاق الموسم الحالي، والأخير فى العقد والمقدر قيمته بـ33 مليون جنيه.

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ومن جانبه أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة استقر على مقاضاة الشركة بعدما أخلت ببنود التعاقد ولم تسدد الأقساط الأخيرة أو الشرط الجزائي المتفق عليها، مضيفًا أن الاتحاد لا يستطيع تجاهل مستحقات الأندية وخاصة أندية القسم الثاني، فكل مواردهم قائمة على الدعم المادي والبث الفضائي المباع للبطولة، وبالتالي فإن الأموال التي سيتم تحصيلها من الشركة ستستفيد بها الأندية.

وأوضح عضو مجلس اتحاد الكرة، أن الفسخ الودي كان ممكناً حال إلتزام الشركة، بالإضافة إلى حاجته لقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة.