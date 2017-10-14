الإيقاع بتاجري هيروين في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة استهدفت الإيقاع بتجار مسحوق الهيروين بمنطقة بولاق الدكرور.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، والعقيد أشرف فودة، وكيل الإدارة، من ضبط "سيد ح."، وشهرته "طالوش"، وآخر عُثر بحوزتهما نحو 150 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.