حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

فازت المرشحة الفرنسية أودري أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بينما أعلنت قناة العربية السعودية أن مدينة الرقة السورية باتت خالية من تنظيم داعش، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

1 - فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو

أودري أوزلاي الفائزة بمنصب مدير عام اليونسكو (أ ف ب)

فازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فوزها على مرشح قطر حمد الكواري.

حصدت أودريه على 30 صوتًا مقابل 28 للكواري.

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2- العربية: مدينة الرقة خالية من داعش

احد أفراد قوات سوريا الديمقراطية في الرقة (أرشيفية)

ذكرت قناة العربية السعودية أن مدينة الرقة باتت خالية من تنظيم داعش الإرهابي بالكامل. ونقلت القناة عن مصادر لم تُسمها أنه من تبقى من مسلحي التنظيم في مدينة الرقة استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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3- أمريكا تفرض عقوبات مالية على الحرس الثورى الإيراني

قوات من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)

فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات مالية على الحرس الثوري الإيراني وفق إجراءات تستهدف الجماعات الإرهابية. وكان مسؤول أمريكي بارز قد ذكر أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مالية على قوات الحرس الثوري الإيراني.

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4- دمشق تستعيد طيارًا محتجزًا في تركيا منذ 7 أشهر

طائرة حربية سورية (أ ف ب)

استعادت السلطات السورية، طيارا كان مسجونا في تركيا بعد سقوط طائرته الحربية قبل 7 أشهر، في محافظة هاتاتي الجنوبية الحدودية مع سوريا.

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5- 59 قتيلاً خلال موجة فيضانات بوسط وشمال فيتنام

فيضانات سابقة في فيتنام (أرشيفية)

ذكرت السلطات الفيتنامية أن حصيلة الوفيات، في أعقاب فيضانات عارمة بوسط وشمال البلاد ارتفعت إلى 59 شخصًا، اليوم الجمعة، فيما لا يزال 36 آخرون في عداد المفقودين ويتلقى 31 شخصا العلاج بسبب إصابات تعرضوا لها، طبقا لما ذكرته الحكومة.

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