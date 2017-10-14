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صورة وخبر: أوزلاي.. ثاني امرأة تفوز بمنصب "مدير اليونسكو"

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: أوزلاي.. ثاني امرأة تفوز بمنصب "مدير اليونسكو"

12:11 ص السبت 14 أكتوبر 2017

أودريه أوزلاي مديرة اليونسكو الجديدة (أ ف ب) (1)

كتب - علاء المطيري: 

فازت مرشحة فرنسا أودريه أوزلاي بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعدما حصلت على 30 صوتًا مقابل 28 للمرشح القطري حمد الكواري الذي حصل على 28 صوتًا فقط.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب تنافس على منصب مدير عام المنظمة حتى خرجت، اليوم الجمعة، لصالح المرشح الفرنسي الذي خاض المنافسة النهائية مع مرشح قطر.

وداخل مقر المنظمة في باريس التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أودريه أوزلاي أثناء كلمتها بمؤتمر صحفي عقدته عقب إعلان نتيجة فوزها بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وتعد أوزلاي ثاني امرأة تفوزر بهذا المنصب خلفًا للمديرة الحالية إيرينا بوكافا، البلغارية التي تشغل المنصب منذ عام 2009، والتي كانت أول امرأة يتم انتخابها لهذا المنصب، وفقًا للموقع الرسمي للمنظمة.

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