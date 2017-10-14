10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيوف، إن نشر واشنطن لدرعها الصاروخي يشكل تهديدا للاستقرار في العالم، وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن كلا من الليبراليين والخضر في ألمانيا يؤيدون فكرة أوروبا الموحدة.

1- تيلرسون: ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه تحدث بالفعل مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن اتفاق جديد محتمل، جنبا إلى جنب مع الاتفاق الحالي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

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2- قائد البيشمركة: لن ننسحب من كركوك وقواتنا في حالة استنفار

قائد قوات البيشمركة "الكردية" الجنرال سيروان البارزاني - أرشيفية

أكد قائد قوات البيشمركة "الكردية" الجنرال سيروان البارزاني، أن قواته في حالة استنفار داخل كركوك ولن تنسحب من المحافظة، مشيرا إلى وجود مؤشرات على أن تحركات القوات العراقية جنوب كركوك "عدائية".

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3- برلماني روسي: الدرع الصاروخي الأمريكي يشكل تهديدًا عالميًا

رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيوف - أرشيفية

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساشيوف، إن نشر واشنطن لدرعها الصاروخي يشكل تهديدا للاستقرار الاستراتيجي على مستوى العالم، وقد يخلق شروطا مسبقة لضربة وقائية قوية.

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4- وزير داخلية إستونيا: على أوروبا مراقبة "داعش" في شمال إفريقيا

وزير الداخلية الإستوني أندريس أنفيلت (يسارًا) ونظيره الإيطالي ماركو مينيتي (يمينًا) في إستونيا في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

وقال وزير الداخلية الاستوني أندريس أنفيلت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد إنه مع تضييق الخناق على تنظيم "داعش" في معاقله في سوريا والعراق، فإن الكثير من مقاتليه تمركزوا في شمال إفريقيا خلال العام الفائت، مضيفًا: "يجب أن تراقب أوروبا "بعناية بالغة" تهديدًا متناميًا في شمال إفريقيا"

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5- ماكرون: الليبراليون والخضر في ألمانيا يؤيدون أوروبا الموحدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن كلا من الليبراليين والخضر في ألمانيا يؤيدون فكرة أوروبا الموحدة ولن يكونوا عقبة في طريقها.

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6- موجيريني: ليس من حق دولة بمفردها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران

فيديريكا موجيريني رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلنت فيديريكا موجيريني، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاتفاق النووى مع ايران هو اتفاق دولى وليس من حق أي دولة بمفردها إنهاء الاتفاق".

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7-المديرة الجديدة لليونسكو: سأعمل على استعادة مصداقية المنظمة وثقة الدول الأعضاء

المرشحة الفرنسية الفائزة بانتخابات منصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو" أودري أزولاي في باريس الجمعة (أ ف ب)

أكدت أودري أزولاي، المرشحة الفرنسية الفائزة بانتخابات منصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو" أن أولوياتها عند تولي مهامها ستركز على استعادة فاعلية ومصداقية المنظمة الأممية وثقة الدول الأعضاء فيها باعتبارها الوحيدة القادرة على التعامل على نحو دائم مع الرهانات التي يواجهها العالم.

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8- المتحدث باسم الكرملين: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني سيضر باستقرار العالم

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان في 13 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران سيضر بمناخ الأمن والاستقرار وعدم انتشار الأسلحة النووية في العالم.

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9- المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: لن نمول أي منظمة تقبل فلسطين كعضو فيها

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت - أرشيفية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن السبب الأول وراء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة اليونسكو، يتعلق بـ"التمويل"، مضيفة: "لن نمول أي منظمة تقبل فلسطين كعضو فيها".

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10- روحاني: أمريكا لا تريد الالتزام بالاتفاق النووي ولا التعهدات الدولية

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 22 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا مستعدة للخروج من الاتفاق بأي وقت، مضيفًا: "أمريكا لا تريد الالتزام بالاتفاق النووي ولا التعهدات الدولية".

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