فوز أعضاء نقابة أطباء شمال سيناء في التجديد النصفي بالتزكية

العريش - أ ش أ:

فاز أعضاء النقابة الفرعية للأطباء في محافظة شمال سيناء في انتخابات التجديد النصفى بالتزكية.

وقال الدكتور صلاح سلام رئيس اللجنة الفرعية للنقابة ونقيب أطباء شمال سيناء إن الفائزين بالتزكية هم الدكتور أسامة المطرى "فوق السن"، والدكتور سامى أنور "فوق السن"، والدكتور محمد جمعة "تحت السن"، والدكتور مسعد زايد "تحت السن".

وأشار إلى أن الدكتور سامى عضو المجلس سبق وأن تقدم باستقالته بعد الموعد القانوني، ولكنه لن ينظر فيها إلا مع انعقاد أول مجلس فى دور الانعقاد الجديد.

ويذكر أن إجمالي عدد الأعضاء المقيدين في جداول النقابة الفرعية بمحافظة شمال سيناء ممن لهم حق التصويت 470 طبيبًا وطبيبة.​