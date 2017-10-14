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حبس المتهم بقتل "كاهن المرج" 4 أيام على ذمة التحقيق

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مصراوي Masrawy

حبس المتهم بقتل "كاهن المرج" 4 أيام على ذمة التحقيق

11:39 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

كاهن المرج

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم الجمعة، حبس المتهم بقتل القمص سمعان شحاته بضربه بساطور في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا قيام أحمد سعيد السنباطى، عاطل، بالاعتداء على القس سمعان شحاته رزق الله، مقيم بمركز الفشن ببنى سويف، بسلاح أبيض كان بحوزته والذي تصادف مروره بمنطقة مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مما أدى إلى مقتله.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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