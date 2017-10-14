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أطباء كفر الشيخ.. عبد الله وأماني يفوزان بمقعدي فوق السن (صور)

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مصراوي Masrawy

أطباء كفر الشيخ.. عبد الله وأماني يفوزان بمقعدي فوق السن (صور)

11:34 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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لشبهة التلاعب.. إرجاء نتيجة التجديد النصفي لأطباء الدقهلية

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لشبهة التلاعب.. إرجاء نتيجة التجديد النصفي لأطباء الدقهلية

كفر الشيخ - (مصراوي): 

أعلن الدكتور محمود طلحة مرسي، الأمين العام لنقابة الأطباء في كفر الشيخ ورئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، فوز الدكتور إبراهيم عبد المنعم عبد الله، والدكتورة أماني باشا، بمقعدي فوق السن.

وأكد رئيس اللجنة أن الفائز الأول حصل على ٤١٣ صوتًا، والفائزة الثانية حصلت على ٣٨٠صوتًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن منافسهما الوحيد الدكتور محمد غانم حصل على ١٠٧ أصوات، موضحًا أنه جاري فرز صندوق انتخابات النقابة العامة فوق السن، وأن جميعهم مرشحين من خارج محافظة كفر الشيخ.

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