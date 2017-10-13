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خطوبة صاحبي «حضن جامعة طنطا» رسميا (صور)

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خطوبة صاحبي «حضن جامعة طنطا» رسميا (صور) خطوبة صاحبي «حضن جامعة طنطا» رسميا (صور)

التحرير

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احتفل الطالبين، صاحبا قصة الحضن الشهيرة بكلية الحقوق جامعة طنطا، بخطوبتهما في حفل رسمي، بمدينة بسيون محافظة الغربية.

يقول مناع محمد السعدني، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، إن دينا خطيبته منذ فترة، لكن اليوم كان حفل الخطوبة الرسمي في حضور عائلته وعائلتها.

وعما حدث بجامعة طنطا، قال مناع: "كنا قاريين فاتحة وكنا هنلبس دبل، وقلت أعملهالها مفاجأة في الكلية عندها، وكان نفسي أفرحها وما فعلته تصرف عفوي".

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وتابع: "أنا عارف أني غلطان، وعارف إن ده حرم جامعي وليه احترامه، بس أصحابي احتفلوا بينا والحضن جاء بشكل عفوي".

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