أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وكالة الطاقة: إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكالة الطاقة: إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي

11:23 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

وكالة الطاقة: إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (أ ش أ)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحة أن هذا البرنامج يخضع لأشد أنواع المراقبة.

وقال مدير الوكالة الدولية يوكيا أمانو - حسبما أفادت قناة ( اليوم) اليوم الجمعة - إن "الالتزامات المتصلة بالقضية النووية التي تضطلع بها إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة تنفذ" في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ، قد قال في كلمة له كشف فيها عن الاستراتيجية الجديدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، أن طهران لن تمتلك السلاح النووي أبدا، مؤكدا أنه كرئيس للولايات المتحدة يمكنه إلغاء الاتفاق في أي وقت ، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكالة الطاقة الذرية: إيران تخضع لأشد نظام تحقق نووى في العالم

    أخبار

  • البحرين: نرحب باستراتيجية ترامب تجاه طهران

    أخبار

  • نص بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن سياسة ترامب نحو إيران

    أخبار

  • روحاني يرد على "مزاعم" ترامب: نسي دعم بلاده لصدام في حرب إيران

    أخبار

إعلان

48e94b8a32.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة