وكالة الطاقة: إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي

فيينا - (أ ش أ)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحة أن هذا البرنامج يخضع لأشد أنواع المراقبة.

وقال مدير الوكالة الدولية يوكيا أمانو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن "الالتزامات المتصلة بالقضية النووية التي تضطلع بها إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة تنفذ" في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في كلمة له كشف فيها عن الاستراتيجية الجديدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، أن طهران لن تمتلك السلاح النووي أبدا، مؤكدا أنه كرئيس للولايات المتحدة يمكنه إلغاء الاتفاق في أي وقت ، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.