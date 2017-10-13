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ننشر أسماء الفائزين بانتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد

11:18 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد

انتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أسماء الفائزين بعد نتائج فرز أصوات أعضائها.

وفاز الطبيبان محمد الشيمي، ومحمود مهران بمقعدي انتخابات نقابة أطباء بورسعيد تحت 15 عامًا، والطبيبان أبو المعاطي الشريف، وأيمن الجندي بمقعدي أكثر من 15 عامًا.

وتقدم للانتخابات مرشحين فقط لأكثر من 15 عام هما أبو المعاطي الشريف وأيمن الجندي، وفازا بالتذكية لعدم ترشح أحد أمامهما، فضلاً عن ترشح 3 أطباء على مقعدي أقل من 15 عامًا. 

وترشح للنقابة العامة 17 مرشحًا سيتم اختيار ستة منهم؛ ثلاثة لأكثر من 15 عامًا، وثلاثة لأقل من 15 عامًا.

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