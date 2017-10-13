قنصل مصر بواشنطن لـ "أطباء 57357": "إحنا فخورين بيكم"
قنصل مصر بواشنطن لـ "أطباء 57357": "إحنا فخورين بيكم"
10:58 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
مستشفى ٥٧٣٥٧
القاهرة- (مصراوي):
أشاد كلا من القنصل المصري بواشنطن السفير أيمن الدسوقي، واللواء خالد شوقي ملحق الدفاع المصري، بوفد أطباء مستشفى ٥٧٣٥٧، أثناء حضورهم المؤتمر السنوي الدولي لسرطان الأطفال بأمريكا، لتقديم ٢٤ بحثًا علميًا في ذلك المجال.
وقال الدسوقي، خلال زيارته لأطباء المستشفى بمقر المؤتمر: "إحنا فخورين بيكم وبمستوى الرعاية الصحية اللي بتقدموها لأولادنا.. أنتم الأمل".
كما وجه قنصل مصر بواشنطن، الشكر للشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة (ECN) على دعمها للعلم والتعلم والبحث العلمي من خلال تحمل تكاليف السفر لكل الأطباء المشاركين في المؤتمر.
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