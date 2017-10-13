مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2832 مخالفة متنوعة، و1689 انتظار خاطئ، وحجز 3 توك توك.

كما تم تحرير 84 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و89 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و82 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1856 مخالفات نموذج 125، و32 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و92 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و7 حملات سرفيس.