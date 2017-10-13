أمن الجيزة يستعيد 37 فدانا خلال أسبوع
أمن الجيزة يستعيد 37 فدانا خلال أسبوع
11:03 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لحماية أراض الدولة.
وتمكنت الحملة خلال أسبوع من تنفيذ 207 قرارات صادرة لصالح هيئات (السكة الحديد، مياه الشرب والصرف الصحي، الإصلاح الزراعي، الآثار، الأوقاف، الطرق والكباري)، واستعادة نحو 37 فدانا و36 ألفا و60 مترا.
يأتي ذلك في إطار منع حالات التعدي على أملاك الدولة والرقعة الزراعية ومجرى نهر النيل، وحماية الاقتصاد القومي.
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