إعلان أسماء الفائزين بانتخابات الأطباء في أسيوط (صور)

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أسيوط - أسامة صديق:

أسفرت نتيجة فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسيوط الفرعية، اليوم الجمعة، عن حصول الدكتور ضياء عبد الحميد على 722 صوتًا، والدكتور أيمن منصور على 592 صوتًا، وفازا بمقعدي "فوق السن".

كما حصل الدكتور محمد علي رسلان على 714 صوتًا، والدكتور عثمان محمود على 641 صوتًا، وفازا بمقعدي "تحت السن".

وفاز الدكتور عمرو فاروق مراد، أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية في معهد أورام أسيوط، بمقعد قطاع جنوب الصعيد.

وكان نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط شهد، اليوم الجمعة، توافد أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية للأطباء.

وتنافس على مقعد النقيب العام بالنقابة العامة فوق السن الدكتور أسامة عبدالحي أستاذ التخدير بجامعة الأزهر ورئيس اتحاد الأطباء العرب، والدكتور جورج ناشد أستاذ الجراحة العامة كلية طب قصر العيني، والدكتور محمد عبدالحميد حسنين أخصائي جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام وعضو "أطباء بلا حقوق".

وعلى مقعد فوق 15 سنة لنقابة أسيوط الفرعية تنافس كل من الدكتور أيمن منصور أبوزيد استشاري جراحة العظام ومدير مستشفى المبرة، والدكتور ضياء عبدالحميد أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، والدكتور عماد حماد الدالي، والدكتور علاء عبدالكريم.

بينما تنافس كل من الدكتور عصام نبيل بجامعة أسيوط، والدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد شحاتة المصري بمطار أسيوط، والدكتور محمد علي رسلان طبيب العناية المركز بمستشفى المبرة على مقعد تحت 15 سنة.​