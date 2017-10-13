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أحمد حمزة يتصدر أصوات أطباء الأقصر

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مصراوي Masrawy

أحمد حمزة يتصدر أصوات أطباء الأقصر

10:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

أحمد حمزة يتصدر أصوات أطباء الأقصر

الدكتور أحمد حمزة

الأقصر - محمد محروس:

تصدر الدكتور أحمد حمزة، المرشح على مقعد مجلس نقابة الأطباء لمنطقة جنوب الصعيد، عدد الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة الأقصر بـ 313 صوتًا من إجمالي 348 صوتًا.

وحسم الدكتور خلف عمر، والدكتور محمود عبد الوهاب مقعدي مجلس النقابة الفرعية فوق السن من بين 5 مرشحين، فيما حسم مقعدي مجلس النقابة تحت السن من بين 7 مرشحين الدكتور بكري عبد الستار، والدكتور محمد السيد صادق.​

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