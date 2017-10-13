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فوز إبراهيم والشرقاوي وعبد اللاه وعطية بانتخابات أطباء سوهاج

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مصراوي Masrawy

فوز إبراهيم والشرقاوي وعبد اللاه وعطية بانتخابات أطباء سوهاج

10:54 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

فوز إبراهيم والشرقاوي وعبد اللاه وعطية بانتخابات أطباء سوهاج

الاطباء

سوهاج - عمار عبد الواحد:

فاز الدكتور إسحاق إبراهيم، والدكتور كمال الشرقاوي بمقعدي فوق السن في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة سوهاج، بينما فاز الدكتور محمود عبد اللاه، والدكتور هيثم عطية بمقعدي تحت السن.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، اليوم الجمعة، إقبالاً ضعيفًا في الساعات الأولى من بداية عملية التصويت وفتح الصناديق في التاسعة صباحًا. وفيما ارتفعت نسبة المشاركة بعد صلاة الجمعة، ظلت المشاركة محدودة إلى حد كبير.

وحضر 750 طبيبًا فقط ممن لهم حق التصويت في انتخابات الأطباء الفرعية بسوهاج وهم 5 آلاف طبيبًا.​

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