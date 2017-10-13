الخارجية: نتطلع للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في "انتخابات الرئاسة" القادمة

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تطلع الوزارة للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يأتي من بين اختصاصاتها – طبقاً للمادة (208) من الدستور – تيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج.

ويأتي ذلك اتصالا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين نائب رئيس محكمة النقض.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزارة سوف تقدم مقترحاتها لتيسير مشاركة نسبة أكبر من المواطنين المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأنها ستولي عناية كبيرة لما تتلقاه من مقترحات من المواطنين فى الخارج من أجل تيسير إجراءات التصويت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية في هذا الإطار على ما تلمسه وزارة الخارجية ممثلة في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من حرص المواطنين المغتربين على المشاركة في الحياة العامة بإعتبارها واجبا وطنيا، منوها إلى التزام الدولة - وفقا لنص الدستور - بتمكين المواطنين المصريين في الخارج من أداء هذا الواجب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، ومع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة وحياد عملية الانتخابات.